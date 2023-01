Il gruppo scout del Caltanissetta 4 spegne 60 candeline, una mostra permanente a San Sebastiano

Il gruppo scout del Caltanissetta 4 festeggerà sessant’anni dalla propria nascita.

I capi e i ragazzi durante l’anno 2023 proporranno ai “vecchi scout”, agli altri gruppi scout esistenti in città, alla cittadinanza tutta, una serie di iniziative volte a celebrare lo scoutismo in tutte le sue forme.

Il gruppo scout CL 4, il più longevo della città, dal quale sono poi nati tanti altri gruppi nel corso di questi 60^ ha avuto in Don Pippo Magrì un pilastro essenziale nella diffusione del precetto di Baden Powell fondatore dello scoutismo mondiale. La Comunità Capi del Caltanissetta 4, invita già nella giornata di domani domenica 8 gennaio, le migliaia di Scout che in Via Palermo 15 e nella storica sede di San Sebastiano a visitare una mostra storica permanente.

I ragazzi che in queste ore stanno ultimando l’allestimento della mostra/museo accoglieranno i visitatori accompagnandoli lungo un breve itinerario che illustrerà le più salienti attività delle tre branche dell’AGESCI.

I lupetti del branco Seeonee, gli esploratori e le guide del Reparto San Martino, i Rover e le Scolte del Clan Shackton, invitano tutti dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 di Domenica 08 Gennaio a San Sebastiano.