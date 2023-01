l prezzo medio del gas in Italia a dicembre 2022 è stato di 116,171 euro per megawattora, secondo quanto riporta il sito del Gme. La quotazione è risultata superiore di 25,1 euro nei confronti di quella media di novembre, circa il 27,5% in più. In virtù di questa differenza domani pomeriggio l’Arera, l’autorità italiana per l’energia, dovrebbe aumentare la bolletta del gas – relativa a dicembre – di almeno il 20% per il mercato tutelato