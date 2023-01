FAMILA sposa l’iniziativa degli abbonamenti sospesi della stagione di Teatro comico

Questa volta a sposare l’iniziativa dell’abbonamento sospeso, promossa dagli organizzatori della stagione di teatro comico Alessandra Falci e Michele Privitera, è stata FAMILA. L’insegna dei supermercati presenti nel territorio nisseno con diversi punti vendita, ha mostrato grande interesse per l’iniziativa al punto di decidere di acquistare un certo numero di abbonamenti, disponibili da subito presso il botteghino del teatro Rosso Di San Secondo. Questi abbonamenti sono destinati a quanti, per varie ragioni, sono costretti a rinunciare al mondo teatrale.

Grazie a questa iniziativa altri concittadini nisseni, insieme ai già numerosi abbonati presenti in stagione, potranno godere gratuitamente dell’emozione che solo il teatro sa regalare.

Il gruppo Famila , oltre ad acquistare gli abbonamenti sospesi ha anche deciso insieme agli organizzatori della stagione di teatro comico, di lanciare una promozione che sarà attiva nei giorni dei singoli spettacoli della stagione.

La promozione prevede che tutti coloro i quali, il giorno dello spettacolo faranno la spesa presso uno dei punti vendita FAMILA, presentando lo scontrino al botteghino del teatro la sera stesso dell’evento, avranno uno sconto sull’acquisto del biglietto del 20%.

Solo per lo spettacolo di giorno 10 febbraio, che vedrà in scena ILTRIANGOLONOTRIO con la nuova produzione dal titolo “Pericolo di Coppia”, il costo d’ingresso per chi presenterà lo scontrino è di €10. Per tutte le info sulla richiesta e le modalità di ritiro dell’abbonamento sospeso si possono chiamare i numeri 3423589070 – 3285880889.