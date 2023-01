Eccellenza. Impegno esterno per la Nissa sul campo del Parmonval: biancoscudati a caccia dei tre punti

Impegno esterno per la Nissa che domenica affronta la Parmonval (ore 14,30). La squadra di Alessio Sferrazza, dopo due sconfitte di fila, cerca di tornare al successo contro l’ultima della classe.

I biancoscudati devono comunque guardarsi bene dal prendere sottogamba la partita che si gioca al Franco Lo Monaco di Mondello. La Parmonval, infatti, se da una parte è ultima in classifica, dall’altra è animata da voglia di riscatto.

Tuttavia non è da meno la Nissa che, pur avendo disputato due buone prestazioni contro Marineo e Akragas, non ha raccolto alcun punto restando a bocca asciutta. Dunque, una sfida nella quale non mancheranno di certo le motivazioni sia all’una che all’altra contendente. Dirigerà Parmonval – Nissa il signor Davide Lo Presti di Messina,