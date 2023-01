Caltanissetta, Sunia: “Chiediamo incontro al Sindaco per gli sfratti dalle case popolari”

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO Il Sunia torna a sollecitare, consapevole dell’urgenza delle tante tematiche non più derogabili, e in considerazione dei tanti giorni trascorsi dalla nostra richiesta d’ incontro rivolta al Sindaco.

La nostra disponibilità di confronto riguarda la situazione di tante famiglie, di una graduatoria casa popolari non più attuale, perché non rispecchia per nulla le esigenze e le condizioni attuali delle famiglie ed esige quindi un aggiornamento, nessun nuovo bando di assegnazione all’orizzonte almeno da ciò che sappiamo.

Le decine e decine di famiglie alle quali viene tolta la serenità con gli insistenti preavvisi di sfratti e sgombri, che non si sono fermati neanche durante il periodo delle festività natalizie danno la misura del dramma che coinvolge le famiglie.

Questo tema esige una totale inversione di marcia, per questo è utile un confronto con l’amministrazione comunale, per conoscere le strategie nel settore dell’emergenza abitativa.

Tutte queste tristi certezze ci dicono che non si può attendere più, non possono attendere più le centinaia di persone ,le quali a causa della scarsa ed inadeguata offerta istituzionale,e non può essere la strada o l’auto l’alternativa alla dignità di una casa. Tanti non consapevoli di commettere un illecito e occupano abusivamente un alloggio, sbagliando e commettendo reati.

Il Sunia è pronto al confronto con tutti i Sindaci della provincia iniziando dal Comune più popoloso dove i problemi oltre i drammi si consumano ogni giorno spesso nel silenzio.

Iside Licata

(segretaria prov. Le Apu- Sunia)