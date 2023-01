Caltanissetta, Invicta supera i campioni regionali del Basket e conquista la vetta solitaria del girone

L’Invicta supera anche i campioni regionali di Ribera e conquista la vetta solitaria del girone.

Prova di forza della squadra guidata dal duo sanicola – cordova, che con un primo parziale perfetto, chiuso 24-3, mette di fatto le mani sulla partita.

Il Ribera prova a rientrare, ma i nisseni non hanno cali e mantengono il controllo della gara, aumentando il vantaggio a +31 nel finale, mandando in doppia cifra 4 giocatori : Ferrari, Giunta, Selvaggio e Tosatti.

E dimostra la forza del collettivo mandando in campo tutti i 12 giocatori con ampio minutaggio nelle rotazioni senza avere cali in difesa e mostrando sempre un gioco fluido a difesa schierata e veloce in contropiede, frutto di un ottimo lavoro in allenamento.

Il campionato è ancora lungo, ma L’Invicta ha dimostrato la propria crescita e sicuramente avrà un ruolo da protagonista fino alla fine.

Invicta CL U14 :

– tolini marco

– selvaggio marco

– giunta Alessandro

– termini lorenzo

– marchese Cesare

– Ferrari Giulio

– tosatti Lorenzo

– Sanicola Giorgio

– colombo Aurelio

– falletta Adriano

– lo piano Alessandro

– Di Noto Daniele

A disposizione :

– Dorato Alessandro

– miraglia gabriele

– Siracusa Andrea

– Cantella Nicolò

– Mancuso Luca

– Iraci salvatore

Coach Sanicola – cordova

Dirigente selvaggio