Caltanissetta. Dopo la democrazia, il 28 gennaio a Palazzo Moncada la presentazione del libro del giornalista nisseno Giuseppe Alberto Falci

Sabato 28 gennaio 2023, alle ore 17:30, nella Sala degli oratori di Palazzo Moncada, Largo Paolo Barile a Caltanissetta, si terrà la presentazione del libro “Dopo la democrazia – tra populismo e tecnocrazia: un decennio vissuto pericolosamente”, scritto dai giornalisti Giuseppe Alberto Falci e Jacopo Tondelli.

Alla presentazione, che sarà moderata da Fiorella Falci – presidente provinciale dell’Unione Cattolica Stampa Italiana e vicesegretaria Assostampa Caltanissetta, parteciperà uno degli autori, il concittadino Giuseppe Alberto Falci, e lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco.

Il libro racconta un periodo che va dalla fine dell’ultimo governo Berlusconi alla nascita del governo Meloni: un’indagine che copre gli ultimi dieci anni della storia d’Italia e che sembra un giallo perché di mezzo c’è un delitto a tutti gli effetti, quello della democrazia italiana.

Giuseppe Alberto Falci, nasce nel 1983 a Caltanissetta e sin da giovanissimo comincia a mostrare interesse per la politica italiana. Di formazione scientifica, a un certo punto della sua vita decide di puntare tutto sul giornalismo, la sua vera e unica passione. I primi passi li fa a Linkiesta, poi abbandona la Sicilia e sbarca a Roma, dove fa il cronista parlamentare per «il Giornale», «la Repubblica», «La Stampa», il «Corriere della Sera» e l’«Huffington Post», per poi tornare al «Corriere della Sera» da dove segue e racconta quello che succede oggi dentro i palazzi della politica.