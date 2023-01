Calcio. Al “Tomaselli” finisce 3-3 allenamento congiunto della Nissa con il Licata. In gol Esposito, Sammartino e Rabbeni

In vista della prima giornata del girone di ritorno nel quale affronterà in casa il Casteldaccia, la Nissa ha sostenuto ieri pomeriggio un allenamento congiunto con il Licata, che milita in serie D, che s’è chiuso con uno spumeggiante 3-3 finale.

Un ottimo test per la squadra biancoscudata guidata dal tecnico Alessio Sferrazza che ha sciorinato buone trame da gioco con proposizioni, sovrapposizioni, verticalizzazioni associati ad un buon possesso palla. Nel primo tempo al vantaggio degli ospiti rispondono prima Esposito su un assist invitante di Morales e dopo Sammartino abile ad insaccare sul filo del fuorigioco. Sul finire del primo tempo la Nissa ha sfiorato, anche, la terza marcatura con un terrificante destro, da fuori area, di un ispirato Morales con la palla che si è stampata sulla traversa.

Nella ripresa, invece, il tecnico biancoscudato ha “mischiato” un po’ le carte, soprattutto, in vista dell’imminente gara di domenica contro il Casteldaccia subendo, dunque, la rimonta degli agrigentini che sono andati in rete per ben due volte fissando il punteggio sul momentaneo due a tre.

Ci ha pensato, però, il subentrato attaccante nisseno Luciano Rabbeni, corteggiatissimo da diverse squadre di Serie D e da qualche settimana in permesso di allenarsi con il club nisseno, a ristabilire la parità nel punteggio grazie ad un eurogol infilzando il portiere avversario con una splendida conclusione.