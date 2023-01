Butera. Istituiti dall’amministrazione comunale i parcheggi rosa

L’amministrazione comunale ha deciso di istituire i Parcheggi Rosa per donne in stato di gravidanza e mamme con neonati al seguito. Sono previste tre aree di sosta con accesso tramite Contrassegno Temporaneo Rosa (C.T.R), quale unico titolo comprovante l’autorizzazione a poter usufruire dei Parcheggi Rosa.

I tre stalli rosa saranno in Piazza Dante, Piazza Sicilia e Piazza Gramsci. Il C.T.R. sarà contraddistinto da talloncino, con sopra riportati numero dell’autorizzazione, targhe degli autoveicoli utilizzati dal titolare del contrassegno (massimo tre), generalità del titolare del contrassegno (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza), data del rilascio e data di scadenza.

Potrà ottenere il rilascio del C.T.R. chi è in stato di gravidanza, accertato da un medico specialista, oppure ha un figlio di età inferiore a 1 anno; è residente nel Comune di Butera; è in possesso della patente di guida di categorie B, o superiore, in corso di validità. La domanda va presentata alla polizia municipale su modulo da ritirare presso lo stesso ufficio o da estrarre dal sito comunale. Bisogna allegarvi: fotocopia di un documento di riconoscimento; certificato di medico specialista o copia conforme, attestante lo stato di gravidanza; certificato di nascita del figlio o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Per ogni utente sarà rilasciato un C.T.R. su cui andranno riportate le targhe di massimo due autovetture di proprietà del richiedente o di un componente del nucleo familiare. Il Contrassegno, durante la sosta, deve essere esposto sul cruscotto dell’autovettura; la sosta è autorizzata per un massimo di 1 ora; in caso di smarrimento del C.T.R. potrà essere duplicato solo dopo formale denuncia. Prevista infine l’istituzione del Registro delle autorizzazioni dei C.T.R. presso il Servizio di Polizia Locale.