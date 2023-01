Butera. Iniziativa dell’amministrazione Zuccalà: al via l’assegno civico per 24 persone bisognose

BUTERA. Con la messa a punto delle relative graduatorie, parte ufficialmente l’assegno civico. Si tratta di una iniziativa dell’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Zuccalà per venire incontro ai nuclei familiari che a Butera versano in situazione di svantaggio economico.

E’ stato predisposto avviso pubblico. Sono state 47 le istanze, di cui 2 escluse perché superavano la soglia del reddito. È stata formulata una graduatoria di 45 richiedenti. Tuttavia, nel rispetto della somma disponibile, sono stati ammessi solo in 24, di cui 12 per la prima annualità e 12 per la seconda annualità.

Ogni beneficiario percepirà mensilmente un assegno civico di 500 euro e dovrà svolgere attività lavorativa di pubblica utilità presso strutture e servizi comunali per 3 mesi, per 5 giornate, per 25 ore settimanali e per 100 ore mensili. Il servizio per l’anno 2023 e l’anno 2024 avrà una programmazione che prevede per ognuno dei 4 trimestri del 2023 l’impiego di tre beneficiari.