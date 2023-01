Butera. Amministrazione comunale delibera integrazione oraria a 34 ore per i 30 dipendenti già stabilizzati

BUTERA. Integrazione oraria a 34 ore a tempo indeterminato, per i 30 dipendenti che, fino adesso, svolgevano la loro opera all’interno dell’ente comunale per 18 o 24 ore settimanali. È quella che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Zuccalà ha deliberato a favore dei dipendenti il cui monte ore era stato fissato, con la loro precedente stabilizzazione a 18 o 24 ore.

Un provvedimento reso possibile grazie al segretario comunale Sofia Bontà che, in sinergia con amministrazione comunale, area personale (dott.ssa Giuseppina Carnazzo) e area finanziaria (dott. Rocco Faluci) del Comune, ha lavorato per definire in tempi brevi questo importante provvedimento. Ovviamente grande e reciproca la soddisfazione tanto dei dipendenti comunali destinatari dell’aumento del numero di ore, quanto degli stessi amministratori.

I dipendenti ci hanno tenuto a ringraziare la Giunta Zuccalà, ma anche il segretario comunale e i dirigenti d’area per l’impegno profuso alla definizione in tempi brevi del provvedimento.