Avviso Legale – Tribunale di Caltanissetta – Fallimento n. 13/03 R.F.

LOTTO UNICO – Comune di Santa Caterina Villarmosa (CL) c/da Vaccarizzo-Cascavallo. Piena propr. su terreni agricoli. Prezzo base: Euro 36.750,51 (Offerta Minima Euro 27.562,88) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 07/03/2023 ore 12:00, innanzi al G.D. Dott.ssa Ester Rita Difrancesco presso il Tribunale di Caltanissetta viale Libertà, 5 – p.3º. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 06/03/2023 in Cancelleria Fallimentare. Maggiori info in Cancelleria Fallimentare, o presso il curatore avv. Daniele Osnato Tel: 329.6339855 e su www.tribunale.caltanissetta.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A4263939).