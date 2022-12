Tennis: morto Nick Bollettieri, storico coach di Agassi e Seles

Il piu’ famoso coach di tennis della storia, Nick Bollettieri, e’ morto nella sua casa di Bradenton, in Florida, nella notte di domenica, dopo che nelle ultime settimane erano circolate voci sul peggioramento delle sue condizioni di salute. Aveva 91 anni. Bollettieri ha ‘creato’ un numero incredibile di campioni di tennis: e’ stato infatti allenatore, tra gli altri, degli ex numeri 1 del mondo Andre Agassi, Jim Courier, Monica Seles, Maria Sharapova e Mary Pierce.

Ha lavorato anche con Venus e Serena Williams nelle prime fasi della loro carriera e ha allenato giocatori del calibro di Anna Kournikova, Sabine Lisicki e Tommy Haas. Proprio Haas ha reso un commosso omaggio al grande coach americano sui social media: “Così tanti ricordi, che non so da dove cominciare. Nickiiiiii, e’ cosi’ che ti ho chiamato per molto tempo”, ha scritto su Instagram l’ex numero 2 del mondo Haas, che ha raggiunto le quattro semifinali del Grande Slam.

“Grazie per il tuo tempo, le tue conoscenze, il tuo impegno, la tua competenza, la tua disponibilita’ a condividere le tue capacita’, il tuo interesse personale nel farmi da mentore e nel darmi la migliore opportunita’ di seguire i miei sogni. Sei stato un sognatore e un uomo d’azione, e un pioniere”.

“Mi mancherai sicuramente in giro per l’accademia, le nostre chiacchierate sul tennis, mi manchera’ mostrando la tua abbronzatura, i tuoi denti bianchi e il tuo grasso corporeo, mi manchera’ guardarti fare Tai Chi – scrive ancora – mi manchera’ giocare a golf con te guardandoti mentre cerchi di imbrogliare, mangiare una barretta Snickers e correre verso i cespugli, e sentire tutti i tuoi progetti anche all’eta’ di 91 anni