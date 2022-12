Sicilia, nel palermitano: omicidio suicidio a Villabate, uccide la compagna e si toglie la vita

Omicidio suicidio a Villabate. Un uomo ha ucciso una la compagna e poi si è tolto la vita. E’ successo in via Giovanna D’Arco L’uomo ha ucciso a coltellate la donna e poi con lo stesso coltello si è tolto la vita

Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Misilmeri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

I due ex trovati morti in casa

La vittima si chiama Giovanna Bonsignore di 44 anni, mentre il compagno Salvatore Patinella, 41 anni. La tragedia si è consumata nell’appartamento di lei a Villabate.

Giovanna Bonsignore, volontaria dell’associazione Archè, litigava spesso con l’ex compagno Salvatore Patinella da circa un mese. I due hanno avuto una relazione da 4 anni.

Non sembra che vi fossero denunce di maltrattamenti o interventi dei carabinieri in quella abitazione. I militari della compagnia di Misilmeri hanno sequestrato la casa per eseguire i rilievi e il coltello utilizzato da Patinella per uccidere la compagna e togliersi la vita.

Gli amici allarmati

Alcuni amici si sono allarmati e hanno chiamato le forze dell’ordine che sono entrati in casa grazie all’intervento dei vigili del fuoco e hanno trovato la donna uccisa con diverse coltellate e poi anche l’uomo.