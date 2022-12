Sicilia, maxi parcella per avvocati da 5 milioni di euro: Schifani prende tempo

La giunta regionale, su proposta del presidente della Regione Renato Schifani, ha deliberato la richiesta di un parere al segretario generale della Regione , avvocato Maria Mattarella, sulle parcelle degli avvocati Pier Carmelo Russo e Francesco Stallone, per le attività professionali svolte nei confronti della Regione in relazione alla questione dei termovalorizzatori.

“Su questa vicenda abbiamo già chiesto la trasmissione degli atti per poter effettuare un approfondito esame della vicenda – ha affermato Schifani – vogliamo vederci chiaro”. La Regione deve pagare a Russo e Stallone in totale 5 milioni di euro. Russo ha difeso Palazzo d’ Orléans nel contenzioso aperto dopo che l’ex governo Lombardo aveva bloccato i bandi per i termovalorizzatori avviati da Totò Cuffaro. Qualche giorno fa era stato raggiunto un accordo transattivo: 3,4 mln per Russo e 1,5 mln per Stallone.