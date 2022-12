Sicilia, Enna: marocchino ubriaco sradica vaso cemento e colpisce auto, denunciato

Un quarantenne di nazionalità marocchina é stato denunciato dopo che, ieri sera, in pieno centro storico , ha divelto un grosso vaso di cemento e lo ha fatto rotolare lungo la via Pergusa danneggiando alcune macchine in sosta. Immediatamente avvisati i carabinieri hanno fermato l’uomo che aveva anche distrutto un albero di Natale, davanti a un negozio di abbigliamento per bambini, e strappato le decorazioni.

Il fermato è risultato positivo all’alcol test con valori di oltre il triplo del consentito