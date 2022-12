Sicilia, 64enne straniero abusa di minorenne: arrestato

Un uomo di 64 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Acate (RAGUSA) per violenza sessuale aggravata. Secondo le indagini, condotte dai militari e coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di RAGUSA Silvia Giarrizzo, l’uomo avrebbe abusato sessualmente di una minorenne. I fatti risalgono al giugno di quest’anno. A denunciare le violenze sono stati i genitori della minore: secondo i loro racconti la propria figlia sarebbe stata vittima di abusi commessi da parte dell’uomo, un cittadino di origine straniera che vive nella stessa abitazione della famiglia.

La minorenne, in un momento nel quale si trovava sola in casa con l’indagato, sarebbe stata più volte palpeggiata dall’uomo e costretta a subire atti sessuali. Approfittando di una distrazione dell’aggressore, la minore sarebbe poi riusciva a sottrarsi dalle violenze e scappare dall’abitazione per chiamare il padre e chiedere aiuto.

Le indagini hanno permesso di acquisire gravi indizi che avvalorano il racconto della vittima e definiscono la responsabilità e la colpevolezza dell’aggressore, nei cui confronti è stato eseguito di un ordine di esecuzione per l’applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari emesso dall’autorità giudiziaria iblea.