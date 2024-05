Sicilia, morì dopo il parto: assolti medici in appello

Tutti assolti i medici nel processo d’appello per la morte di Lavinia Marano, 44 anni, deceduta il 23 settembre 2016 al Policlinico di Messina. La donna aveva appena dato alla luce il suo bambino. La corte d’appello di Messina, presieduta dal giudice Carmelo Blatti, ha assolto quattro medici perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato. Sono stati assolti il responsabile dell’ Uoc di Ginecologia e Ostetricia Onofrio Triolo ed i medici Roberta Granese, Antonio Denaro, Vittorio Palmara.

I giudici hanno applicato la legge Balduzzi, secondo cui il medico che si attiene alle linee guida non risponde per colpa lieve. Confermata anche l’assoluzione per gli altri camici bianchi gia’ assolti in primo grado. Lavinia Marano, apprezzata cantante messinese, aveva dato alla luce il suo bambino con il parto cesareo, il piccolo venne stava bene. Purtroppo poco dopo il parto la donne soffri’ un’emorragia, la situazione peggioro’ e il giorno seguente la donna mori’