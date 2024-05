A Brolo indetta la 4^ edizione del premio internazionale di poesia “Rosario Angelo Livatino”

Il 9 Maggio 2024, ricorre il 3° anniversario della beatificazione del Giudice Rosario Angelo Livatino. Per l’occasione, il poeta e scrittore Rosario La Greca di Brolo (Messina), indice e organizza la Quarta Edizione del Premio Internazionale di Poesia “Rosario Angelo Livatino.

L’iniziativa, per scelta, non gode di nessun contributo pubblico e privato, si avvale del Patrocinio Morale dell’Accademia Città di Udine e delle Edizioni Alzani – La Grazia di Lourdes di Pinerolo (Torino) e si prefigge di ricordare e rendere omaggio alla memoria della limpida figura del Giudice Rosario Angelo Livatino, un giovane Magistrato, coraggioso e riservato, permeato da valori di libertà, onestà, senso del dovere e fedeltà ai valori umani.

Le sue bussole erano il Vangelo e il Codice, che teneva sempre a portata di mano. Non volle mai la scorta, girava con la sua utilitaria, una piccola Ford Fiesta color amaranto, unica protezione quelle tre lettere“S.T.D.”, sotto la protezione di Dio, che scriveva nei suoi appunti, agende e diari, un affidarsi al Signore ogni giorno, fino all’ultimo giorno. La Congregazione delle Cause dei Santi lo ha proclamato Beato perché ucciso “in odium fidei”, ossia per disprezzo verso la sua fede cristiana. È possibile visionare il Regolamento del Premio e la Scheda di partecipazione sul sito: www.rosariolagreca.it