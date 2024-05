VALLELUNGA. E’ stato inaugurato questa mattina presso il Comune lo sportello di ascolto per le problematiche sanitarie, per fronteggiare le liste d’attesa.

L’iniziativa, come ha ricordato il sindaco Giuseppe Montesano, raccoglie le segnalazioni dei cittadini per affermare il proprio diritto alla salute. Lo stesso primo cittadino vallelunghese ha inteso ringraziare per l’operositá i Soci “Noiperlasalute Tina Anzelmi e alla Dott.ssa Lombardo Francesca che ha promosso l’ iniziativa.