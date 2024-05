Caltanissetta. Richiesta di accesso agli atti all’Asp dell’on. Giuseppe Catania per verifica distribuzione del personale sanitario nei presidi

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota del deputato regionale e sindaco di Mussomeli l’on. Giuseppe Catania (FdI) sulla questione legata all’accesso delle cure sanitarie in provincia di Caltanissetta.

“Condividendo la necessità che tutti i cittadini della provincia nissena abbiano pari diritti nell’accesso alle cure sanitarie, al fine di verificare l’equa distribuzione del personale sanitario su tutti i presidi presenti in provincia (presidi ospedalieri e servizi territoriali), nei giorni scorsi ho inoltrato una richiesta di accesso agli atti all’ASP di Caltanissetta finalizzata ad acquisire le informazioni dettagliate e puntuali in merito a:

1) copia della dotazione organica (di cui al D.A. n° 1507 del 31.12.2021) tutt’ora vigente, distinta per presidio ospedaliero e per reparti;

2) prospetto della dotazione organica effettiva, alla data odierna, distinta per presidio ospedaliero e per reparti;

3) copia della dotazione organica approvata dalla giunta regionale distinta per distretto territoriale e per servizi;

4) prospetto della dotazione organica effettiva, alla data odierna, distinta per distretto territoriale e per servizi;

5) copia degli ordini di servizio relativi al trasferimento di infermieri e OSS rilasciati a partire dal 1 gennaio 2020 e fino alla data odierna;

6) Copia del regolamento della mobilità interna del personale del comparto.

Rimango in attesa della documentazione sopra richiamata per avere un quadro puntuale dell’organizzazione sanitaria provinciale con l’auspicio che non vi siano sperequazioni che danneggino alcune aree rispetto ad altre.