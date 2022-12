Serie D. Il capitano Salvatore Di Marco dice addio alla Sancataldese

La società Sancataldese Calcio ha reso noto di aver rescisso il contratto, in comune accordo, con il capitano Salvatore Di Marco. La società ha ringraziato il suo capitano per tutto ciò che ha dato a questa maglia e al quale ha augurato una pronta ripresa.

Salvatore Di Marco, a sua volta, ha voluto scrivere due parole sul suo addio alla Sancataldese:”Ricordo quel giorno come se fosse ora, avevo sette anni e vidi per la prima volta il Valentino Mazzola. Non lo avrei mai detto che sarebbe diventata la mia casa per ben 22 anni. Entrai nella Famiglia Verde Amaranto, giocando nelle fila delle giovanili, avevo solo un desiderio o meglio un sogno, quello di diventare il Capitano della Sancataldese.

La passione, la dedizione a questo sport e l’amore infinito alla maglia verde amaranto, sono stati motivo e voglia di andare sempre avanti, sino al raggiungimento dell’obiettivo.Ho vissuto una vera favola:La MAGLIA, la mia pelle…La FASCIA, la mia grinta…La GRADINATA, il mio orgoglio…Il COMMANDO, io uno di loro. Gli addii sono sempre dolorosi, per lo più se la Sancataldese è stata tanto e tutto, ma facendo memoria posso essere solo orgoglioso e onorato del mio percorso sportivo, dove sono stato formato prima come uomo e poi come calciatore.

Desidero ringraziare tutti coloro che hanno creduto in me, tutti i miei allenatori, dai primi insegnamenti, facendomi amare il calcio e dandomi i valori giusti;

Tutti i miei Presidenti, che mi hanno considerato punto importante e fondamentale per la causa verde amaranto;

Tutti i miei Compagni di oggi e di ieri, i quali hanno avuto un importante ruolo nel mio personale percorso facendomi diventare quello che oggi sono;

A tutti i tifosi della Sancataldese a cui va il mio pensiero: prima, durante e dopo la partita è stato sempre un COMBATTERE per VOI.

Un ringraziamento speciale va alla curva, al Commando Neuropatico, semplicemente e infinitamente GRAZIE.Dedico questa pagina della mia vita a chi mi ha sempre sostenuto. A mia mamma e a mia moglie Maria Cristina.Il mio non è un addio, perché nel gioco del calcio si può essere sempre utili vestendo altri ruoli. Per ora godo guardando giocare i Pulcini della Sancataldese, c’è un ragazzino che mi fa impazzire, calcia di sinistro e corre con tanta voglia e gioia: Si chiama Simone Di Marco e ama la Sancataldese

Grazieeeeee veramente a tutti…Auguro al mondo Verde Amaranto buone Feste Natalizie e un buon Anno .Sempre solo FORZA SANCATALDESE il vostro Totò”.