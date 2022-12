Nel nisseno, treno deraglia nella galleria Marianopoli: ma è una …simulazione

Le Ferrovie dello Stato e i vigili del fuoco del comando provinciale di CALTANISSETTA hanno organizzato un’esercitazione per testare il piano di emergenza e soccorso della galleria Marianopoli. E’ stato simulato uno degli scenari previsti dal Pes, e, in particolare, l'”incidente a un treno passeggeri con deragliamento di uno o più rotabili, in prossimità del km 112+200 circa 100 metri all’interno della galleria Marianopoli”. Erano presenti gli operatori del 118 con un ambulanza medicalizzata, agenti della Polizia e personale delle Ferrovie dello Stato.

Quest’ultimo è intervenuto con un mezzo d’opera su rotaie che ha permesso di trasportare personale dei vigili del fuoco, 118 e Polizia di Stato dentro la galleria. Prima di entrare in galleria tre unità vigili del fuoco hanno verificato che all’interno l’aria fosse respirabile, che ci fosse ossigeno, e quindi verificato lo scenario incidentale e permesso al resto del convoglio di entrare in totale sicurezza per poter prestare il primo soccorso sanitario al malcapitato rimasto coinvolto nel deragliamento del treno. (ANSA).