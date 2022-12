Nel nisseno incidente sul lavoro, 60enne cade da un elevatore: codice rosso e prognosi riservata

Infortunio sul lavoro in via Pablo Picasso, nel quartiere Cantina Sociale di Gela.

Un uomo di 60 anni è caduto dal cestello elevatore che aveva affittato per eseguire dei lavori in una villetta.

Doveva tagliare le palme danneggiate probabilmente dal punteruolo rosso e che potevano collassare sui passanti. Essendo molto alte era stato preso a nolo un carrello elevatore per cominciare il taglio dalla parte più alta.

Ma un tronco è caduto sul braccio del cestello elevatore colpendo l’uomo alla testa e facendolo cadere a terra. Immediati sono giunti i soccorsi del 118.

Il sessantenne è giunto in codice rosso al pronto soccorso ed è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia a causa delle fratture riportate in tutto il corpo e per il violento trauma cranico. I medici si sono riservati la prognosi sulle sue condizioni di salute ed il mezzo è stato sequestrato. Sull’incidente indagano i carabinieri.