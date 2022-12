Mussomeli, Progetto servizio civile alla Misericordia. “Sicilia: La ricchezza della diversità”. Domande entro il 10 febbraio

MUSSOMELI – Chi intende partecipare alla selezione dei volontari in servizio civile presso la Misericordia di Mussomeli deve presentare la domanda entro il 10 febbraio 2023 ore 14:00.

Il titolo del progetto: “SICILIA: LA RICCHEZZA DELLA DIVERSITÀ”.

Il progetto è finalizzato a venire incontro e rispondere alla necessità sempre crescente di attività di assistenza sociale e sanitaria con il trasporto sanitario d’emergenza e ordinario e il trasporto sociale, indirizzato agli anziani, a soggetti affetti da patologie, ai disabili e più in generale a tutta la popolazione. La raccolta delle domande dei candidati avviene, con modalità online attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it Servizio Civile – Domande Online – Domanda On Line vi si può accedere esclusivamente con SPID. Occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. Per tutte le informazioni riguardanti il Bando, la guida alla compilazione delle domande, dubbi ed attivazione SPID, i Giovani possono consultare il sito internet del Dipartimento al seguente indirizzo http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/ Home | Scelgo il servizio civile Possono anche recarsi in sede al Piazzale Mongibello dove troveranno i giovani dell’attuale servizio civile che potranno dare chiarimenti sulle procedure di presentazione delle domande. Il compenso è di € 444,30 mensili. La scheda progetto e scaricabile dal sito www.misericordiamussomeli.it.