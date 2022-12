Motorsport, l’ultimo traguardo di Calogero Torregrossa: lutto per gli appassionati Abarth

Calogero Torregrossa per gli amici intimi Lillino ha tagliato il suo ultimo traguardo.

Ma chi era Lillino?

A raccontarlo sono stati i suoi stessi amici ripercorrendo la sua storia e la sua passione per i motori iniziata già appena maggiorenne dopo aver conseguito il diploma come ragioniere e aperto una piccola rivendita di Simca in Corso Sicilia. Il pilota che era dentro di lui, però, continuava a far sentire il suo rombo alla ricerca di nuovi e sempre più entusiasmanti traguardi.

Agli inizi degli anni 70 Lillino Torregrossa accettò la sfida lanciata dall’ingegnere Carlo Abarth di aprire una concessionaria ufficiale Abarth (la seconda in Italia dopo Trieste) proprio a San Cataldo, un piccolo paese dell’entroterra siciliano sul quale in pochi avrebbero scommesso e che, invece, si trasformò in un’ impresa eccezionale.

I risultati furono memorabili nelle province di Caltanissetta e Agrigento le piccole e potenti scorpioncine divennero un oggetto di lusso.

Fu la volta poi delle Francis Lombardi e Innocenti compresa la De Tommaso.

La sfida continuò sul campo di gara gareggiando con Abarth e Lancia per poi instradare gli allora giovani piloti nelle cronoscalate.

Di rilevanza sempre nel campo motoristico anche gli assetti sportivi e le convergenze fu contrattista Michelin e Kleber ed infine quando andò in pensione la passione continuò aiutando a restaurare le piccole Abarth in tutto il mondo dal Mexico all’Olanda per non parlare del Catanese dove era di casa.

La notizia della scomparsa ha rattristato il Motorsport locale numerosi i messaggi di cordoglio tra cui quello di Annalisa, la vedova di Karl Abarth.