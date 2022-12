“Quando ho soccorso dal gommone il piu’ piccolo, 10 anni, ci ha raccontato in lacrime che stava viaggiando con il fratello ma lui non era riuscito a imbarcarsi dalla Libia. Ora e’ da solo e non ha contatti con nessuno dei suoi familiari”.

Cosi’ una soccorritrice della Geo Barents di Msf. Tra i 164 salvati complessivamente il piu’ piccolo e’ il bambino di 10 anni.