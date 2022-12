Luca Vullo e sua mamma Angela Gabriele si esibiscono in Norvegia con lo show “La voce del corpo”

Dopo lo straordinario tour in Vietnam(Ho Chi Minh e Hanoi) e Malesia(Kuala Lumpur) dove Luca e Angela sono stati invitati dai Consolati e le Ambasciate italiane per rappresentare il nostro paese durante la “Settimana della lingua italiana nel mondo”, l’evento culturale organizzato dall’Accademia della Crusca in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, gli artisti saranno nuovamente ospiti all’estero con lo show “La voce del corpo”.

Forti del successo ottenuto anche a Stavanger, all’evento organizzato dall’associazione IKIS, Luca e Angela tornano infatti in Norvegia, a Trondheim, dove l’Associazione ItaT – Italiani a Trondheim, in collaborazione con il Comites Oslo, ha organizzato questo evento per la comunità italiana e non solo. Mamma e figlio si esibiranno il 9 dicembre alle ore 19:00 sul palco del locale Lager11 con la formula bilingue ita/eng rivolta ad una platea internazionale per adulti e bambini, dove racconteranno questo patrimonio immateriale della nostra cultura che ci rende unici e imbattibili in tutto il pianeta: la gestualità italiana.

All’interno dello show parleranno della connessione tra comunicazione non verbale e le nostre emozioni e per questo non poteva mancare la mamma naturale dell’artista che lui stesso definisce “La sua guru di intelligenza emotiva”. Angela Gabriele non è un’attrice di professione, ma una cuoca straordinaria che interpreta sul palco il ruolo di sé stessa: una mamma calabrese che ama profondamente suo figlio e lo segue in tutte le sue folli avventure aiutandolo come può.

In effetti, insieme hanno superato momenti di grande difficoltà economica ed emotiva facendo squadra e costruendo insieme alla figlia/sorella Liana una vera e propria azienda di famiglia “Made in Italy” che ha permesso il riscatto di ognuno di loro. Uno spettacolo divertente, utile e profondo che fa ragionare su tanti temi e porta con sé valori importanti come quello della famiglia, dell’amore, della motivazione nella vita che unita alla forte determinazione, nonostante le avversità più disparate, possono fare vivere i propri sogni.

Vullo volerà poi a Londra per esibirsi in formula “One man show” all’evento organizzato dall’agenzia BeComedy UK. L’evento si terrà giovedì 15 dicembre alle ore 19 presso La Pizzica Restaurant 764-766 Fulham Road London SW6 5SJ.

Successivamente l’artista tornerà a Roma per continuare la collaborazione con Rai 1 dove su “Uno Mattina in Famiglia” traduce, solo a gesti, le trame delle opere liriche italiane.