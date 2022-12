La scuderia Island Motorsport organizza corso per navigatori rally, un premio per il miglior under 25

La scuderia Island Motorsport indice e organizza il corso navigatori rally, si torna in aula e sulle PS. Con la formula già ampiamente sperimentata che prevede una parte teorica che sarà tenuta dai nostri titolati coéquipier : Alessandro Failla , Eros Di Prima , Gianfranco Rappa , nelle aule messe a disposizione dalla direzione del Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi, presso la università di Palermo in Viale delle Scienze, Edificio 8 Macchine, nei giorni 3 febbraio ( dalle 18.00 alle 20.00 e 4 Febbraio dalle 10.00 alle 18.00 , mentre per la prova pratica, che si svolgerà Domenica 5 Febbraio su un tracciato appositamente predisposto ci avvarremo dei piloti della scuderia , come Pierluigi Fullone , Giampiero Spinnato, Giovanni Barreca e altri che metteranno a disposizione degli allievi le loro vetture da competizione e la loro abilità nella guida.

A quello che sarà ritenuto il miglior allievo under 25 del corso la società TEMPO s.r.l. omaggerà la licenza ACIsport 2023 e ne sosterrà la partecipazione alle gare del Trofeo rally di Zona 2023 Potrete richiedere la scheda d’iscrizione a info@tempo-sport.org Per tutte le informazioni basterà seguire l’evento sui social all’indirizzo https://www.facebook.com/events/639284497837317