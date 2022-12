Istat, rallenta export regioni. Sud in calo

Nel terzo trimestre 2022, l’Istat stima una crescita congiunturale delle esportazioni per quasi tutte le ripartizioni territoriali: +3,9% per il Centro, +2,0% per il Nord-ovest e +1,8% per il Nord-est mentre si rileva una contenuta flessione per il Sud e isole (-0,6%). “A eccezione di Sud e isole, l’export continua a registrare una dinamica congiunturale positiva, territorialmente diffusa, ma in attenuazione nel confronto con il trimestre precedente”. Anche la crescita su base annua, “pur restando molto sostenuta, rallenta per tutte le ripartizioni a esclusione del Centro”, commenta l’Istat.

Nel periodo gennaio-settembre 2022, la crescita su base annua dell’export è molto sostenuta (+21,2%) e diffusa a livello territoriale, seppure con intensità diverse: l’aumento delle esportazioni è molto elevato per le isole (+69,2%), intorno alla media nazionale per il Centro (+23,9%) e il Nord-ovest (+20,2%), relativamente più contenuto per il Nord-est (+17,7%) e il Sud (+15,3%).