Individuato dai Carabinieri presunto investitore del campione di ciclismo Davide Rebellin

E’ stato individuato il presunto responsabile dell’investimento del ciclista Davide Rebellin, travolto e ucciso da un tir durante un allenamento in bici da corsa lungo la strada regionale 11 in direzione di Montebello Vicentino.

Dopo il primo intervento dei carabinieri della stazione di Montebello Vicentino, le indagini, con il coordinamento della procura di Vicenza, sono state svolte dai militari dal Reparto Operativo – Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza.

Il presunto investitore ha 62 anni, si era allontanato dal luogo dell’incidente. Nel 2014 gli era stata ritirata la patente, nel 2001 il patteggiamento per violazione dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone. Si procede ora per omicidio stradale