In 15 giorni 300 messaggi e 400 telefonate alla sua ex compagna: arrestato dai Carabinieri

Numeri veramente incredibili, quelli che in materia di stalking ha fatto registrare un uomo della provincia di Reggio Emilia che ha inviato in 15 giorni ben 300 messaggi e 400 telefonate alla sua ex compagna.

L’uomo, evidentemente, non si rassegnava alla fine della loro storia, per cui ci aveva tentato in tutti i modi. Al punto che per l’ex compagna il tutto si era trasformato in un vero e proprio incubo. Infatti, benché già sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna, continuava a molestarla con contatti dal contenuto ambivalente, a tratti minatorio e a tratti supplichevole.

A seguito delle indagini dei Carabinieri della Stazione di Castelnovo Sotto, tuttavia, l’autorità giudiziaria ha emesso un provvedimento di aggravamento cautelare con la custodia in carcere.