Il fascino della divisa.

Bari- Per undici anni aveva mentito alla sua compagna dicendogli di essere un poliziotto della sezione volanti. In seguito, non accettando la fine della relazione, era diventato molto insistente tanto da costringere la sua ex compagna a presentare una denuncia al commissariato di Monopoli. I poliziotti scoprono che non era affatto un “collega” e gli contestano il reato di “ usurpazione di titolo”. Il falso poliziotto rischia una sanzione che va da 154 a 929 euro. (Lello Lombardo)