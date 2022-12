Il Cusn Basket Caltanissetta aderisce alla campagna della Lilt “Insieme cerchiamo l’invisibile”

Il CUSN Basket Caltanissetta CUSN Caltanissetta, del presidente Aurelio Armatore e del dirigente Paolo Frangiamore, aderisce alla campagna “insieme cer­chia­mo l’in­vi­si­bi­le” con l’acquisto di alcune copie del calendario che le ragazze dell’Albaverde Volley Albaverde hanno coraggiosamente contributo a creare, in collaborazione con la LILT Caltanissetta .

L’obiettivo della campagna è quello di “cercare” il tumore pri­ma che si ma­ni­fe­sti irreparabilmente, gio­can­do d’an­ti­ci­po per sconfiggerlo prima che sia tardi. Infatti, “prevenire è vivere”. Gra­zie alle strategie di prevenzione, nel­l’ul­ti­mo ven­ten­nio, la per­cen­tua­le di tu­mo­ri gua­ri­bi­li ha su­pe­ra­to il 60%. Bene ma non benissimo.

In­ten­si­fi­can­do le cam­pa­gne di sen­si­bi­liz­za­zio­ne e instillando la cul­tu­ra del­la pre­ven­zio­ne (con screening e visite diagnostiche mirate), si potrebbe ar­ri­va­re a una gua­ri­bi­li­tà del­l’80%, salvando le vite dei nostri Cari. Ogni fascia d’età e ogni tipo di tumore hanno caratteristiche diverse, che richiedono particolari controlli e accorgimenti.

Non sottovalutiamo questo nemico. Secondo L’Osservatorio Salute & Prevenzione le ragioni principali per cui le donne italiane rinunciano all’attività di prevenzione sono principalmente di natura psicologica e personale: paura dei risultati dell’esame (34%); pigrizia (31%); imbarazzo (24%); convinzione di non averne bisogno (21%); difficoltà a prendere contatti con l’ASP (9%); sede/data/orario proposti dal Servizio Sanitario non fruibili (7%).

Il calendario riporta tut­ti gli ap­pun­ta­men­ti con le cam­pa­gne di pre­ven­zio­ne del­la Lilt, in­cen­ti­van­do con sem­pli­ci fra­si e ri­cor­dan­do an­che solo con se­gni gra­fi­ci, le date importanti (4 febbraio “world cancer day”, dal 21 al 27 marzo “settimana nazionale della prevenzione oncologica” e via discorrendo), le sca­den­ze, le mo­da­li­tà di pre­no­ta­zio­ne delle visite an­che at­tra­ver­so un QR Code de­di­ca­to che si può scansionare con il proprio smartphone in pochi minuti.

Acquistando il calendario, aiuterete la Lilt di Cal­ta­nis­set­ta ad acquistare at­trez­za­tu­ra dia­gno­sti­ca per il can­cro alla mam­mel­la. Si può ac­qui­sta­re nel­la sede del­la Lilt di Cal­ta­nis­set­ta (via­le del­la Re­gio­ne, n30) o ri­vol­gen­do­si alla Trai­na srl Al­ba­ver­de. Contributo minimo 20 euro. In­for­ma­zio­ni e pre­no­ta­zio­ni al numero 3938110020.