Il calcio in apprensione per Vialli, la mamma è partita per Londra: il giocatore combatte dal 2017 con un tumore al pancreas

C’è apprensione per le condizioni di salute di Gianluca Vialli . Da tempo l’ex attaccante della Sampdoria e degli Azzurri sta curando un tumore al pancreas con il quale convive da ormai cinque anni. Vialli lo ha definito “un ospite indesiderato”, “un compagno di viaggio che avrei evitato volentieri”. Recentemente aveva annunciato lo stop agli impegni presenti e futuri con la Federcalcio proprio per il suo stato di salute.

Vialli vive da tempo a Londra e sarebbe nuovamente ricoverato nella clinica dove aveva già sostenuto i due cicli di chemioterapia per il tumore al pancreas scoperto nel 2017. E la madre 87enne Maria Teresa è partita da Cremona per l’Inghilterra. Messaggi di solidarietà da parte di tutto il mondo del calcio da tanti ex compagni (Ravanelli e Cabrini), giocatori che aveva guidato durante la carriera da allenatore (Terry) e personaggi famosi del mondo del calcio (Gravina, Marchisio) e non (Fedez, Salvini, Lapo Elkann)