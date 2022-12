Caltanissetta, venerdì Michela Brambilla e Lidl Italia doneranno 11 tonnellate di cibo per cani e gatti

La parlamentare Michela Vittoria Brambilla arriva in aiuto di famiglie ed animali siciliani in questo momento di grandi difficoltà per tutti.

Riparte dal capoluogo nisseno l’iniziativa di solidarietà nata dalla collaborazione tra la Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, presieduta dalla Brambilla, e Lidl Italia, azienda leader della grande distribuzione italiana, che ogni anno offre 100mila pasti agli amici a 4 zampe meno fortunati.

Venerdì 16 dicembre, a partire dalle ore 14, in via P. Leone 2 a Caltanissetta, LEIDAA distribuirà sette tonnellate di cibo per cane e quattro tonnellate di alimenti per gatti.

Alla distribuzione sarà presente anche Michela Brambilla e sarà aperta a privati e associazioni fino ad esaurimento delle scorte.

“È un inverno difficile per tutti – afferma la deputata, eletta nel collegio di Gela-Caltanissetta-Canicattì – a cominciare dagli animali abbandonati che vivono nei canili e nei rifugi, ma anche per quelli che condividono le difficoltà quotidiane con i loro amici umani. Perciò abbiamo lanciato sui media la campagna solidale “Regala una speranza anche agli animali“ (fino al 17 dicembre è possibile donare 2 euro inviando un sms al numero 45589 o 5-10 euro chiamando da telefono fisso), per la quale facciamo appello alla generosità e al grande cuore degli italiani. E per la stessa ragione abbiamo dato luogo a questa importante distribuzione di cibo, partendo da una delle regioni con le più grandi emergenze, la Sicilia, e scegliendo Caltanissetta come base”.

Tutti i cittadini che convivono con un cane o un gatto, bisognosi di sostegno, possono presentarsi in via P. Leone 2 dalle ore 14 per ritirare le crocchette per il proprio piccolo amico; mentre i rifugi/canili devono inviare una mail con la prenotazione e numero di animali in carico (specificando la tipologia) a segreteria@leidaa.it.