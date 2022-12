Caltanissetta, un “Natale Solidale” in tutti i plessi della Caponnetto

L’Open Day e il Mercatino Solidale alla Scuola Primaria “A. Caponnetto” e alla Scuola dell’Infanzia “Santa Petronilla” e “Real Maestranza” di giorno 21 e 22 dicembre 2022 si sono svolti con la vendita di manufatti natalizi che sono stati acquistati dai genitori e dai numerosi visitatori che hanno apprezzato lo spirito di coesione e solidarietà che è stata l’anima stessa del Mercatino. I manufatti sono stati realizzati attraverso esperienza concrete e coinvolgenti all’interno dei laboratori di tipo manipolativo utilizzando materiali di riciclo.

Il Dirigente Scolastico Professore Maurizio Lomonaco al momento dell’inaugurazione del Mercatino Solidale ha espresso il proprio ringraziamento alle insegnanti e agli alunni per la riuscita dell’evento di alto valore morale e ai genitori per la fattiva collaborazione. Il ricavato della vendita dei manufatti è stato di euro 1.100,00. La metà della cifra è stata versata tramite bollettino postale all’Associazione Famiglie SMA e l’altra metà della somma alla Casa del Sorriso in buoni spendibili in qualsiasi negozio OVS.

Una delegazione di insegnanti ha consegnato personalmente i buoni alla Responsabile della Casa del Sorriso, Serena Del Popolo, che insieme ai bambini della struttura ha accolto le insegnanti. Tutto il personale dell’Associazione e i bambini hanno dimostrato la loro gratitudine che ha riportato alla mente la famosa frase di Alessandro Manzoni: “Si dovrebbe pensare più a fare bene che a stare bene: e così si finirebbe anche per stare meglio. “