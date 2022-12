CALTANISSETTA – I poliziotti della squadra mobile ieri hanno tratto in arresto un quarantenne in esecuzione di provvedimento di esecuzione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di furto aggravato.