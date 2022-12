Caltanissetta, Slow Food: “Villaggio dei Sapori e dei Saperi”, dal 16 al 18 dicembre in Piazza Garibaldi

Saranno tre giorni dedicato al gusto ed al cibo buono, sano e giusto per vivere il vero sapore del Natale tra bontà e bellezza della nostra Sicilia. Apre i battenti il “Villaggio dei Sapori e dei Saperi” in Piazza Garibaldi, una collaborazione tra la Condotta Slow Food di Caltanissetta e l’amministrazione comunale.

Il Villaggio sarà inaugurato venerdì 16 alle ore 16. Sabato 17 invece inizia il primo laboratorio “Dai prati stabili ai formaggi a latte crudo” con degustazione gratuita dei formaggi locali. Altri due sono i momenti connotativi del villaggio. Domenica 18 alle ore 11 infatti sarà il momento in cui il Torrone Tradizionale di Caltanissetta verrà insignito del titolo di Presidio Slow Food presso la Piazza Garibaldi.

A questo importante evento sarà presente il Presidente di Slow Food Sicilia Fabio Di Francesco, il Sindaco Roberto Gambino e l’assessore allo sviluppo economico Grazia Giammusso. Altro appuntamento fortemente voluto dalla fiduciaria di Slow Food Caltanissetta sempre domenica 18 alle ore 18 presso la sala Sofonisba del Palazzo Moncada, è il convegno dal titolo: “La filiera legale” al quale prenderanno parte relatori di grande rilievo come l’ex Presidente del Parco ei Nebrodi Giuseppe Antoci, la pm Chiara Benfante sostituto procuratore presso la DDA di Caltanissetta ed il Questore Emanuele Ricifari, a moderare l’incontro la giornalista Ivana Baiunco.

Il villaggio ospiterà nelle 15 casette di legno diverse aziende dell’agroalimentare e dell’artigianato (formaggi, vini, torrone, miele, funghi, liquori, zafferano, confetture, creme, ceramiche) provenienti da tutta la provincia nissena; saranno presenti, inoltre, i presidi Slow Food della Lenticchia di Villalba e la Cuddrireddra di Delia. Il villaggio pensato già da tempo insieme all’amministrazione comunale è un ulteriore modo di avvicinare i cittadini ai corretti e sani stili di vita.

: “Siamo molto soddisfatti del primo weekend della Piazza del Natale – dichiara Fabio Caracausi, Assessore agli Eventi del Comune di Caltanissetta – è stato un bel segnale da parte dei nisseni quello di popolare la Piazza. Il prossimo appuntamento con il Villaggio dei Sapori e dei Saperi di Slow Food è sicuramente un altro motivo di grande interesse per tornare a riempire la Piazza e vivere il nostro centro storico immersi in un’atmosfera di festa con sapori, luci e colori natalizi. Continueranno le iniziative della Piazza del Natale anche per i più piccoli con l’animazione dedicata all’interno dell’Area Kids, il laboratorio del giocattolo, il trucca bimbi ed altre attività. Per rimanere aggiornati anche su tutti gli altri appuntamenti ricordiamo che sul sito ufficiale www.lapiazzadelnatale.it è possibile consultare e scaricare il programma completo fino all’8 di gennaio 2023”.

Anche il Vice Sindaco Grazia Giammusso ha espresso la propria soddisfazione per l’avvio della Piazza del Natale e per le prossime iniziative, a cominciare dal Villaggio dei Sapori e dei Saperi di Slow Food: “Il prossimo fine settimana sarà all’insegna del gusto ma anche della cultura grazie ad una serie di eventi di altissimo profilo con la presenza di ospiti e relatori molto qualificati. Domenica sarà la volta del Torrone di Caltanissetta, un fiore all’occhiello che contraddistingue la nostra città e di cui siamo tutti fieri. Ringraziamo Slow Food Caltanissetta per la preziosa ed importante organizzazione sia delle degustazioni di legumi, dolci e formaggi che del laboratorio e del convegno che arricchiranno le giornate in Piazza”