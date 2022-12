Caltanissetta, si ritovano a 50 anni dal diploma: emozioni e sorrisi per una classe femminile del “Signore della città”

Sabato 3 dicembre 2022, presso l’Istituto Signore della Città di Caltanissetta, si è svolta una rimpatriata dopo 50 anni di 19 compagne di classe che non si vedevano dal diploma avvenuto nel 1972.

Le compagne di Classe, che si sono simpaticamente definite “Le Signore della città”, si sono date appuntamento davanti l’Istituto collegiale e grazie alla disponibilità della Madre Superiore e di alcune Suore, hanno potuto rimettere piede all’interno del complesso in compagnia dei mariti e di alcuni figli.

Forti le emozioni nel ricordo del passato, tra aule, dormitorio, refettorio e cortile in cui le compagne di classe hanno riportato alla memoria aneddoti e scattato alcune fotografie, dopo aver fatto un simpatico appello per controllare le presenze.

Dopo la visita guidata all’Istituto Signore della Città, la Rimpatriata è continuata a pranzo presso un agriturismo del nisseno in cui l’allegria e le emozioni hanno preso il sopravvento. Giornata quindi piena di ricordi per le ex compagne che si sono rese protagoniste di uno scambio di doni, tra pane fatto in caso, regali, foto ricordo e dolci. Per l’occasione una delle presenti ha scritto una lettera con alcuni episodi vissuti insieme e realizzato una parodia della canzone “I migliori anni della nostra vita” di Renato Zero che poi le compagne hanno cantato insieme.

L’idea di organizzare la rimpatriata è partita da alcune compagne che, tramite un giro di telefonate ad amici e vecchi conoscenti, sono riuscite ad innescare un passaparola col fine di recuperare i numeri telefonici delle compagne di classe.

Alla rimpatriata erano presenti diverse compagne di classe che oggi vivono sparse nella regione ma anche in nord Italia, arrivate in Sicilia per l’occasione. Poche, invece, le defezioni, dovute a impossibilità.

Questo l’elenco completo della classe: Alessi Nicoletta, Asaro Diega, Bancheri Giuseppa, Barone Maria, Bevilacqua Maria, Bonadonna Maria, Calà Gaetana, Callari Maria, Di Pasquale Carmela, Faillaci Giuseppa, Fratantoni Silvana, Lombardo Maria, Lombardo Teresa Pia, Margò Lina, Modica Vincenza, Piazza Maria Pia, Ragona Melchiorra, Sciandra Giuseppa, Spanò Angela, Spera Rosalia, Sorce Maria Pia, Stella Maria Costanza, Tamburella Antonia, Valenza Maria Teresa.