Caltanissetta, Settimo Ambra: “Plauso per la nascita dell’associazione Noi per la Salute, mi propongo come socio”

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Apprendo con immenso piacere che dei sensibili volontari hanno fatto nascere l’associazione “ noi per la salute” era ora mi complimento e faccio i migliori auguri al Presidente Giuseppe Pastorello; al Vice Presidente Michele Rizzo; alla Segretaria Ilaria Insisa; al tesoriere Ermanno Pasqualino, e al Consigliere Gian Bruno Lo Porto. stimatissimo e insostituibile amico che sicuramente lo consulterò Ermanno Pasqualino stimatissimo e insostituibile per rendere pubblica la mia possibilità di sfruttamento.

Mi proporrò come socio offrendo il mio modesto contributo per promuovere e portare avanti tutte le iniziative che possono essere di supporto alle autorità sanitarie in funzione dei bisogni territoriali in una ottica di integrazione “ospedale – territorio provinciale”

È necessario Informare e approfondire per crescere insieme fare proposte, vicini ai bisogni della gente. Per questo apprezzo incondizionatamente la nascita dell’associazione noi per la salute che darà “era Ora” dignità alle persone che soffrono. La nuova realtà deve essere aperta non solo a medici, ma anche a cittadini, pazienti, operatori sanitari, e di porre l’obiettivo di recuperare la “parola” nel dialogo su temi della salute. Purtroppo la sanità a caltanissetta è stata negli ultimi anni latitante e invisibile.

E’ umanamente impossibile e assurdo che per fare una biopsia al retto bisogna interpellare altri ospedali o recarsi nelle cliniche private.

Settimo Ambra