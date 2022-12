Caltanissetta, scambio di auguri tra la Nissa Rugby ed i ragazzi dell’IPM: goioso momento natalizio di gioco e convivialità

Un gaudioso, rigenerante, coinvolgente ed originale scambio di auguri quello che si è svolto a Caltanissetta, all’Istituto Penale Minorile tra lo staff societario, tecnico ed i ragazzi della Nissa Rugby ed i giovani detenuti.

Un apprezzato momento natalizio di gioco e convivialità che ha regalato corposi momenti di gioia. La folta delegazione della società della palla ovale nissena era guidata dallo storico presidente Giuseppe Lo Celso che ha fatto dono dei panettoni che hanno poi reso più “gustoso” il momento dello scambio degli auguri con i ragazzi e con tutto il personale della struttura.

La Nissa Rugby, da tempo opera nella struttura, grazie ad un protocollo di intenti consolidato. In particolare settimanalmente i volontari, coordinati da Fabrizio Blandi, animano le attività d’aria con attività sportiva e propedeutica al gioco del rugby. Oltre il ruolo di istruttori gli animatori svolgono fondamentale attività di sostegno educativo.

Il dirigente Gennaro Monaco sottolinea come la Nissa Rugby abbia offerto disponibilità per attività esterne, soprattutto nel periodo estivo durante il grest, alle quali hanno partecipato due giovani ristretti. Ad essi il magistrato ha dato opportunità di svolgere attività risocializzante esterna all’istituto.

Il presidente Giuseppe Lo Celso afferma: “Siamo onorati di poter offrire il nostro contributo e la nostra opera a favore di questi ragazzi. Sono alberi con rami che escono dal recinto, pronti a dare frutti utili per la società. Crediamo in loro, nel nostro messaggio e traiamo energia dal lavoro encomiabile che tutto il personale svolge all’interno della struttura con passione ed abnegazione, persone che vivono pienamente il loro lavoro e che lo trasformano in valore. Questo IPM è un fiore all’occhiello per la nostra città”.