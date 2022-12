Caltanissetta, S. Flavia: prima edizione “Il Presepe Vivente”, appuntamento il 26 dicembre

Tutto pronto per la prima edizione de “il Presepe Vivente”, della comunità parrocchiale di Santa Flavia guidata da Padre Calogero La Loggia, che sarà inaugurato il 26 dicembre alle ore 18.30. Gli altri appuntamenti sono in programma, allo stesso orario, il 30 dicembre, il 2 e 6 gennaio (data in cui si svolgerà anche l’arrivo dei Re Magi, con la lettura delle ‘letterine’ dei bambini).

I protagonisti si ritroveranno presso la statua della Madoninna in via S. Giovanni Bosco a Caltanissetta, e poi in processione si avvieranno al cortile di S. Flavia, dove sono state allestite delle casette anche per delle saporite degustazioni. All’interno del Presepe, allestito e curato dai parrocchiani e da tutte le associazioni parrocchiali, saranno presenti animali ‘veri’ e non mancheranno momenti “musicali” live a tema, allietati dallo zampognaro e dai bimbi della parrocchia di S. Flavia che intoneranno canzoni natalizie.

Gli organizzatori confidano nella folta presenza dei nisseni per questa prima edizione.