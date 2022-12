Caltanissetta, Polizia conclude quarto ciclo di incontri con scuole superiori sulla sicurezza stradale

La Polizia Stradale di Caltanissetta conclude oggi il quarto ciclo di incontri con alcune classi delle scuole superiori di Caltanissetta e San Cataldo affrontando i temi sulla sicurezza stradale.

In particolare, la formazione ha evidenziato la pericolosità di certe condotte, quali l’utilizzo di alcol e droghe che mettono a rischio la propria e altrui incolumità ed esprimono forte debolezza e incapacità di comunicare la propria forza e il proprio valore. Soprattutto è stato instaurato un confronto con i giovani studenti su quelle che sono le convinzioni, le capacità di valutare adeguatamente il rischio e la sovrastima delle proprie abilità e sui processi di regolazione emotiva e comportamentale alla base dell’assunzione dei comportamenti rischiosi su strada.

Un aspetto, in particolare, è stato approfondito in questa edizione ossia lo sviluppo di una maggiore consapevolezza rispetto al proprio agire. Attraverso l’utilizzo adeguato di testimonianze, presentate attraverso dei video, i ragazzi sono stati sensibilizzati sul tema della sicurezza stradale. Il tentativo, dunque, è stato quello di ragionare sulla responsabilità delle conseguenze che scaturiscono dall’adozione di un comportamento, ossia sull’autodeterminazione di assumere un atteggiamento piuttosto che un altro quando ci si pone alla guida di un veicolo e di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al proprio agire vestendo i panni non solo di chi causa un evento infausto ma anche di chi subisce gli effetti nefasti di scelte errate assunte su strada