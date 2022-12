Caltanissetta, parrocchiani di San Paolo invitano alla carità: tante iniziative per il Natale dei bisognosi

I parrocchiani della chiesa San Paolo di Caltanissetta invitano alla Carità con il mercatino di Natale e le cene solidali

La parrocchia di San Paolo di Caltanissetta, in occasione del Natale, invita tutti i fedeli ad accogliere il vero significato della Natività invitando ad aderire a iniziative caritatevoli.

Già l’8 dicembre è stato inaugurato il “mercatino di Natale” all’interno della chiesa e il ricavato della vendita degli oggetti verrà devoluto alla Caritas. Contemporaneamente sono stati esposti i presepi realizzati con materiale di recupero dai bambini che frequentano il catechismo con il supporto dei genitori e delle catechiste Graziella Candura, Giulia Casini, Fatima Costa, Debora Cutaia, Beatrice Di Carlo, Simona Ferrara, Valeria Granvillano, Elisabetta Guarino, Maria Guittardi, Vanna La Greca, Giovanna Muzzillo, Francesca Siracusa e Francesca Termini (foto in basso).

Il secondo appuntamento è stato fissato per domani pomeriggio, dopo la celebrazione eucaristica delle 18, con la consumazione della cuccia per tutti coloro i quali interverranno. Un’offerta gratuita che verrà distribuita senza dover versare alcun contributo. La pietanza, preparata dai parrocchiani, mira a stimolare lo spirito di convivialità, condivisione e fratellanza mostrando come “accogliere l’altro” significhi anche donare e donarsi.

La sera di martedì 20 dicembre, sempre nei locali adiacenti la chiesa, è stata predisposta una cena di beneficienza, anche questa volta preparata dai parrocchiani. Per esigenze logistiche la serata sarà limitata a un numero massimo di 50 persone e, dunque, chi vorrà partecipare potrà comunicare la propria adesione al parroco Padre Leandro Giugno e versare il contributo fisso prestabilito. Il ricavato di questa serata sarà convertito in buoni pasto e devoluto alle persone in difficoltà.

Per il parroco e i parrocchiani della chiesa San Paolo tutti meritano di poter vivere la gioia del Natale sperimentando anche la generosità del “prossimo”. Ed è per questo che, chi lo desidera, potrà recarsi in sacrestia o contattare Padre Leandro per poter offrire il “pranzo di Natale” a una o più persone in difficoltà. “Con soli 10 euro possiamo riempire la pancia e rallegrare il cuore di chi riceverà questo prezioso dono” ha commentato il parroco invitando chiunque volesse trasformarsi in “pastore” dell’era moderna a raggiungere la “mangiatoia” per portare il proprio dono. A differenza del passo del Vangelo, però, non sarà necessario scalare i monti durante una fredda e buia notte per raggiungere una grotta ma basterà andare in sacrestia per poter offrire il proprio dono che verrà convertito in buoni pasto elargiti dalla Caritas.

Un invito che il Parroco auspica possa essere seguito in massa.

A seguire le foto dei presepi esposti in chiesa e il gruppo delle catechiste insieme a Padre Leandro