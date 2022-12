Caltanissetta, la consigliera Petitto “accusa” il sindaco Gambino: “Dice no agli aiuti economici per il ‘caro bollette’ in favore delle famiglie e dei commercianti nisseni”

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. La mozione per gli aiuti economici per fare fronte al “caro bollette”, presentata dalla sottoscritta il 7 novembre 2022, ed approvata all’unanimità dal consiglio comunale il 14 dicembre scorso, cade nel vuoto per la solita inerzia ed indifferenza mostrate dal sindaco Roberto Gambino e dalla sua Giunta.

L’amministrazione comunale avrebbe dovuto disporre autonomamente fondi economici in aiuto alle famiglie più disagiate ed ai commercianti in difficoltà, pensandoci per tempo, non lo ha fatto! Il sindaco e la giunta potevano cogliere il suggerimento ed aiutare famiglie e commercianti già il 7 novembre scorso (data di presentazione della mia mozione) e disporre le variazioni di bilancio entro il 30 novembre, ma neanche questo è stato fatto!

Ultima finestra utile sarebbe stata quella di disporre le variazioni al PEG (piano esecutivo di gestione) con delibera di giunta da adottare entro il 15 dicembre, come dispone l’art. 175 comma 5 quinques e comma 9 del TUEL, adempiendo, doverosamente, ad un preciso indirizzo politico assunto dal civico consesso che – in tal senso – si era espresso con l’approvazione all’unanimità della mia mozione.

Ebbene, nessuna riunione di Giunta si è tenuta entro il 15 dicembre, pregiudicando, in tal modo, la possibilità di assegnare un concreto aiuto economico alle famiglie ed ai piccoli commercianti nisseni in difficoltà che devono fare fronte al pagamento del “caro bollette”.Tale inconcepibile atteggiamento dimostra, ancora una volta, che il sindaco Gambino e la sua Giunta non hanno a cuore le gravissime condizioni economiche in cui versano i cittadini ed i commercianti nisseni in difficoltà, falcidiati da diversi mesi a causa degli aumenti vertiginosi dei costi di luce e gas.

Il sindaco ed i suoi assessori sono bravissimi solamente a fare “proclami” e ad elargire, in tutti i settori, incarichi inutili e ben remunerati in favore di professionisti di altre città, piuttosto che provvedere alle necessità dei nisseni soprattutto di coloro che sono maggiormente in difficoltà.Quanto accaduto oggi, a discapito dei cittadini in difficoltà economica, rappresenta, purtroppo, l’ennesima conferma della distanza abissale del sindaco Gambino nei confronti della nostra città, “vittima”, da tre anni e mezzo, di un’azione politica e amministrativa non solo inadeguata ed inconsistente ma anche “sorda” alle istanze dei più bisognosi.

Il consigliere comunale Avv.Annalisa Petitto