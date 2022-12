Caltanissetta. In 36 ore completato da Caltaqua ripristino condotta fognaria di via Rosso di San Secondo

CALTANISSETTA. Ci sono volute 36 ore da parte di Caltaqua per eseguire i lavori di ripristino della condotta fognaria in via Rosso di San Secondo. Lo ha reso noto ,non senza soddisfazione, il sindaco Roberto Gambino.

“Si è lavorato in emergenza su una condotta fognaria posta a sei metri di profondità, che ha provocato una voragine profonda che per fortuna non ha cagionato danno a persone o cose” ha rilevato il primo cittadino che, a nome della città e dei commercianti della zona, ha ringraziato Caltaqua per la solerzia con la quale ha eseguito l‘intervento.