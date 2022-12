Caltanissetta, GdF: gli auguri alle piccole Fiamme Gialle

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, in occasione delle imminenti festività natalizie, ha organizzato un evento dedicato ai congiunti più piccoli dei finanzieri nisseni in servizio e in quiescenza. L’evento ha avuto luogo nell’accogliente cornice del Cinema Multisala di Palazzo Moncada – Teatro Rosso di San Secondo Ex Bauffremont, con la proiezione di un film animato appena lanciato in occasione del Natale.

Il lungometraggio è risultato particolarmente gradito al pubblico di bambini perché è riuscito a coinvolgere grandi e piccini, regalando a tutti uno splendido momento di serenità e spensieratezza avvolto nella magica atmosfera natalizia. L’incontro con i piccoli “finanzieri” ha sortito un effetto positivo, ha costituito un momento di condivisione per le Fiamme Gialle della provincia ed ha consentito di ravvivare e rafforzare i più nobili sentimenti di unità, solidarietà ed altruismo, che, quotidianamente, animano i Finanzieri durante l’espletamento del servizio.

Al culmine della mattinata, per la gioia dei più piccoli, lo stesso Babbo Natale è intervenuto distribuendo dolci natalizi, caramelle e piccoli doni che sono stati molto apprezzati da tutti i bambini. Al termine, il Comandante Provinciale con i suoi Ufficiali hanno voluto ringraziare tutti i bimbi e i loro accompagnatori che hanno partecipato alla riuscita manifestazione augurando un sereno e felice Natale a tutte le Fiamme gialle nissene e alle loro famiglie.