Caltanissetta, associazione “Noi per la salute”: criticità di Pneumologia al S.Elia

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. L’A.P.S. “Noi per la salute “- Tina Anselmi avendo appreso da notizie di stampa le criticità segnalate dal Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive in riferimento alla riapertura dell’Unità Operativa Complessa di Pneumologia , nell’esprimere la forte preoccupazione per la non efficace gestione della problematica e per la sicurezza dei pazienti ricoverati desidera evidenziare quanto segue : – nel comunicato diffuso , in data 26 Novembre , agli organi di stampa dalla nostra associazione avevamo già chiesto chiarimenti sulla dotazione organica che era prevista ;sapendo benissimo che le norme prevedono per un DEA di II Livello per un modulo di 8 posti letto 12 medici e 24 infermieri ;

– ci chiediamo come mai quanto evidenziato dal Primario, cioè che due medici su quattro non possono effettuare reperibilità , turni notturni e festivi non fosse stato previsto dalla Direzione Generale ;

– ci chiediamo come mai non sia stato valutato il problema che i medici infettivologi ,coinvolti nella riapertura del reparto di Pneumologia, non hanno competenze specifiche di pneumologia ;

– ci chiediamo qual’è il razionale dell’impiego di medici specializzandi che necessitano di un tutor che li affianchi ;

– ci chiediamo se la Direzione Generale e la Direzione Sanitaria hanno la consapevolezza che i cittadini pazienti sanno che un reparto di Pneumologia di un Ospedale classificato DEA di II Livello deve offrire le seguenti prestazioni : Spirometria Globale con valutazione volume residuo e della capacità polmonare totale Diffusione alveolo capillare del monossido di carbonio (DLCO) Broncoscopie e biopsie bronchiali Toracentesi Determinazione del pattern respiratorio a riposo (MVV) Test di broncodilatazione e broncoprovocazione Piano di trattamento terapeutico (per ossigenoterapia e farmaci con piano terapeutico) Emogasanalisi arteriosa (EGA) Saturimetria transcutanea (SO2) Monitoraggio cardiorespiratorio notturno/polisonnogramma. Ambulatorio di patologie neuromuscolari Ambulatorio di diagnosi, trattamento e follow-up dell’OSAS Servizio di Unità Terapia Semi-Intensiva Respiratoria.

– ci chiediamo come possa essere stato possibile non bandire tempestivamente il concorso di Primario in seguito al pensionamento del Dr. Scarantino ; – ci chiediamo come mai non sia stato ancora designato il Direttore F.F. nonostante ci risulta siano scaduti i termini per la presentazione delle domande già da diverse settimane.

La cittadinanza della provincia di Caltanissetta deve sapere che nella deliberazione N°591 del 16 Dicembre 2022 della Governo Regionale denominata “ Piano della rete territoriale di assistenza .Riorganizzazione dei servizi territoriali e riqualificazione dei Sistemi Sanitari Regionali a seguito della Pandemia Covid “ è scritto : “ La terza causa di morte negli uomini è rappresentata dalle malattie respiratorie (8,6%). Negli uomini ai tumori dell’apparato respiratorio (7,6%) si aggiungono le malattie polmonari croniche costruttive (4,1%).

Un dato di fondamentale importanza nell’analisi dello stato di salute e del fabbisogno della popolazione siciliana è quello riguardante lo spostamento dei cittadini per le cure sanitarie sia all’interno della Regione che in ambito extraregionale. Tra gli uomini rilevante è la quota di mobilità passiva fuori dalla provincia di residenza con valori superiori alla media regionale (13,9%) osservati nelle provincie di Enna (35,8%) e di Caltanissetta (31,8%).

La quota di mobilità passiva extraregionale è elevata nelle provincie di Trapani (11,2%) e Caltanissetta (9,6%), valori al di sopra del riferimento regionale (7,3%). Con riferimento alla popolazione femminile ,rilevante è la quota di mobilità passiva fuori dalla provincia di residenza nelle provincie di Enna (32,7%) e di Caltanissetta (32,0%), valori superiori al riferimento regionale (12,6%) “.

Questo è pertanto il bilancio gestionale di questi anni che richiedono a nostro avviso un intervento assessoriale emergenziale che si traduca in atti amministrativi che comportino soprattutto l’affrontare e risolvere il problema della dotazione organica (Bandi Concorsuali, Avvisi di Mobilità )in questo caso del reparto di Pneumologia , il trasferimento del reparto nel monoblocco e l’applicazione piena delle prestazioni previste secondo lo schema sopra indicato.

IL Consiglio Direttivo Giuseppe Pastorello Presidente, Michele Rizzo Vice Presidente, Ilaria Insisa Segretaria, Ermanno Pasqualino Tesoriere, Gian Bruno Lo Porto Consigliere