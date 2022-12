Caltanissetta. Appena decollato un nuovo progetto Erasmus+ all’IISS “Luigi Russo”

CALTANISSETTA. Un nuovo progetto Erasmus+ è appena decollato all’IISS “Luigi Russo” di Caltanissetta, sotto l’egida della Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Rita Basta. Un partenariato che vede coinvolte cinque nazioni (Polonia, Lituania, Turchia, Grecia e Italia) impegnate per un biennio nello studio dei cambiamenti climatici, al fine di insegnare agli studenti e alle famiglie i comportamenti da adottare per la protezione dell’ambiente.

Smart è la parola che accompagna ogni attività delle cinque nazioni: “smart gardening”, “smart eating”, “smart shopping”, “smart energy” e persino “smart thinking” per una trattazione del tema quanto più esaustiva possibile.

Il progetto, intitolato Recover Earth, Protect Our World, Empower Resources (R.E.P.O.W.E.R.) e co-finanziato con i fondi europei, prevede che tutte le terze classi degli indirizzi grafico e biosanitario svolgano numerose attività in ambito scientifico e in lingua inglese, pertanto fanno parte del progetto i professori F. Aquilina, K. A. Bosco, M.P. Burò, M.D. Miccichè, V. Pistis, C. Gavazzi, A. Bartolozzi, M.S. Giunta, A. La Rosa, e C.G. Callari. La prima mobilità degli studenti avrà luogo a ridosso della primavera 2023.